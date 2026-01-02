12月26日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの外崎修汰選手にインタビューした模様を放送した。今シーズンの終盤にケガをした右手首の状態、秋季キャンプで掲げた課題について訊いた。 ――9月21日の楽天戦（23回戦）で、右手首にデッドボールを受けて骨折をされてしまいましたが、その後の状態はいかがですか？外崎「今はギプスも取れてリハビリ中です」 ――まだ万