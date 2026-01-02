今日2日(金)も強い冬型の気圧配置で、日本海側は雪。日中は北陸〜九州北部で積雪急増。山沿いだけでなく平地でも大雪に警戒。夕方以降は、太平洋側にも雪雲が流れ込み、四国や近畿中部・南部、関東の平野部でも積雪のおそれ。交通機関に影響も。全国的に真冬並みの寒さ。北陸〜九州北部で大雪に警戒今日2日(金)も、強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北日本から西日本の上空約5500メートルには、氷点下36℃以下の強い寒気が流れ込