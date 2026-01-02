富士宮市に住む70代の女性が息子などを名乗る男からの電話を信じ、現金1100万円あまりをだまし取られていたことがわかりました。警察によりますと、2025年8月中旬、富士宮市に住む70代女性の家に息子を名乗る男から「俺だけど相談がある。5年前から投資をやっていて、国税局から400万円を納税するよう通知がきたので工面してほしい」などと電話がありました。その後女性は、9月下旬までの間息子や弁護士を名乗る男の指示に従い、4