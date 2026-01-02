きのう午後、埼玉県川口市のマンションで、顔などに複数のあざがあるベトナム人の男性の遺体が見つかりました。警察は、男性が事件に巻き込まれた可能性も視野に入れて調べています。きのう午後4時ごろ、川口市中青木にあるマンションで、「意識のない男性がいる」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、マンションの一室から、24歳のベトナム人男性の遺体が見つかりました。男性は死後、一定の時間が経過しているとみ