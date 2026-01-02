スイスのスキーリゾートにあるバーで1日、大規模な火災があり、約40人が死亡、110人以上が負傷しました。スイス南部のスキーリゾート、クランモンタナのバーで1日未明火災が発生し警察はこれまでに約40人が死亡、110人以上が負傷し多くが重傷だと明らかにしました。火災が起きた当時、バーには新年を祝う人たちが集まっていたということです。地元警察が原因を調べていますが、テロなどによるものではない、との見方を示しています