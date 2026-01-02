長く芸能界のトップに君臨していたジャニーズ事務所。創業者である社長のジャニー喜多川氏と、ジャニー氏の姉で、実質的なトップであった副社長のメリー喜多川氏は、事業承継についてどのように考えていたのか？ジャニーズ事務所の元社長・藤島ジュリー景子氏に、小説家の早見和真氏がインタビューし、そのやりとりを一問一答形式で構成。本記事は、早見氏の質問から始まっている。※本稿は、小説家の早見和真『ラストインタビュー