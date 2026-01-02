エミレーツ航空の招待で成田空港にある専用ラウンジを利用したところ、非常に快適だった。ところが、驚くのはまだ早かった。帰国時に利用したドバイ空港のラウンジは、想像を超えるさらにスペシャルな空間だったのだ。何がどう違うのか、写真付きで解説する。（航空ジャーナリスト北島幸司）エミレーツ航空の成田とドバイのラウンジを体験してみたら…日本で唯一のエミレーツ航空専用ラウンジが、成田国際空港の第2ターミナル