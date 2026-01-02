ドイツ１部のザンクトパウリは１月１日、アビスパ福岡から日本代表DFの安藤智哉を獲得したと発表した。現在26歳の安藤は３年前までJ３のFC今治でプレーしており、J２の大分トリニータを経て、25年シーズンから福岡でプレーする。J１での経験はまだ１シーズンながら、なんと５大リーグ移籍を勝ち取った。新年早々のビッグニュースに、SNS上では次のような声が上がった。 「まじかよ安藤すげぇ！」「これはもう、寂しいけ