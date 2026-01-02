中国メディアの観察者網は、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領による年初の中国公式訪問が決定し、韓国で期待が高まっていると報じた。記事は、李大統領が1月4〜7日に国賓として訪中することが発表され、韓国大統領府の説明によると、李大統領は北京に滞在する4〜6日にかけて中国指導部との会談や国賓晩餐会に出席し、その後上海へ移動して7日に帰国する予定だと伝えた。そして、今回の訪中が韓国大統領として6年ぶりで、李大