1月1日、JR宇觥宮線の列車が踏切内で車と衝突し、現在も一部区間で運転を見合わせています。1日、埼玉・白岡市のJR宇觥宮線の踏切で遮断機が下りている中、踏切内に進入した車と列車が衝突し、列車の先頭車両が脱線しました。この影響で、宇都宮線と湘南新宿ラインの一部区間で現在も運転を見合わせていて、2日午前8時ごろから運転を再開する見込みです。