?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が、昨年大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）を徹底分析。話題を呼んだＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級の一戦にもメスを入れた。開始早々、挑戦者のＲＥＮＡが強烈な右フックを王者・伊澤星花にヒットさせてダウンを奪ったが、とどめを刺せず。その後はグラウンドの攻防でペースを握られ、２Ｒ１分５８秒ギロチンチョークで一本負けした。