ノア１日の日本武道館大会で、ＯＺＡＷＡ（２９）がＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）に敗れ、ベルト奪取はならなかった。ＯＺＡＷＡは昨年９月に左足のリスフラン靱帯損傷で欠場期間に突入。同１２月に戦列復帰し、この日の大会で最高峰王座に挑んだ。自身が属する「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」のメンバー介入により数的優位を築いたものの、ドラゴン・ベインによって排除されると純粋な１対