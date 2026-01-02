２０２６年は国際的なビッグイベントがめじろ押しの?スポーツイヤー?だ。まず最初の２月のミラノ・コルティナ五輪で躍進が期待されるのが、スノーボード女子ハーフパイプ（ＨＰ）で２５年世界選手権銀メダルの清水さら（１６＝ＴＯＫＩＯインカラミ）だ。無限の可能性を秘めるニューヒロイン候補が単独インタビューに応じ、大舞台への思いを激白。所属先の大先輩で２２年北京五輪男子ＨＰ金メダルの平野歩夢（２７）に負けじと、