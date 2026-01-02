頚髄損傷でリハビリ中の?炎の戦士?大谷晋二郎（５３）の妹である葉月さんが、大谷の現状を説明した。大谷は２０２２年４月１０日の両国大会で負傷。負傷後は４つの専門病院に入院し、再生治療を含むさまざまな処置・リハビリに取り組んできた。元日に東京・後楽園ホールで「謹賀新年＆大谷晋二郎エイド〜何度でも立ち上がれ〜」が開催され、大谷はビデオメッセージで登場。「今年は今まで以上に、今の僕にできることを全力でや