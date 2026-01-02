キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。 コンビニで毎朝家庭ゴミを捨てトイレを私物化する非常識な客。店員が「どういうつもりですか？」と聞いてみた結果は――。※※※※コンビニの設備だけを目当てに来店するのは如何なものか。投稿を寄せた40代の男性（サービス・販売・外食／年収500万円）は、「毎度話に出ますが水道代、電気代、紙代、人件費等のコスト面を考えて欲しい」と訴