日本の大みそかの風物詩、「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」が終了した。２０１０年から毎年欠かさず行っている紅白取材。当日は局内で取材＆執筆のため忙殺されており、ゆっくりテレビを見ている暇もない。年が明けた元日に、紅白を改めて見直すのが筆者の仕事始めである。国民的番組であるゆえ、時代を映す鏡と言われる紅白。今回は放送１００年の節目と銘打たれたが、改めて「１００年」というテーマの中での音楽番組づくりの難し