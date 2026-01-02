スポーツ報知では巨人のライバルだった名選手の記憶を「巨人が恐れた男たち」と題して掘り起こしてきた。最終回は星野仙一さん。打倒・巨人に全てをかけてきた「闘将」は、２００５年、その宿敵からまさかの監督要請を受けた。極秘に進められた交渉、星野さんの葛藤…。巨人の元オーナー・滝鼻卓雄氏ら関係者の証言で初めて明かされる舞台裏を、前後編で描く。（取材・構成＝太田倫）＊＊＊＊星野仙一が泣くのは珍しいことで