就任2年目の藤川監督がシーズンでチームをどう率いていくか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext藤川阪神のオフの補強の的確さが話題を呼んでいる。球団はオフに入って5人の助っ人と契約を締結。2025年シーズン途中から加入したラファエル・ドリスとは再契約。【動画】脅威の逆方向スライダー！新助っ人モレッタの魔球をチェック右の救援が課題とされる中、異色の存在となりそうなのは変則スライダーが話題のダウリ・モレッタ