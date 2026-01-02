きのう朝、茨城県石岡市のパラグライダースクールの離陸場で63歳の男性が転落し、死亡しました。男性は孫と初日の出を見に来ていた最中でした。きのう午前6時45分ごろ、茨城県石岡市吉生のパラグライダースクールの離陸場で、つくば市西大井の自営業・野原富治さん（63）が転倒し、20メートルから30メートルの高さから転落しました。野原さんは全身を強く打ち、意識不明で搬送されましたが、病院で死亡が確認されました。野原さん