日本付近は冬型の気圧配置が続くため、きょうは日本海側を中心に雪となるでしょう。午後はさらに強い寒気が入るため、普段、雪が少ない太平洋側でも雪が降り、積もるおそれがあります。あす朝までの24時間に予想される雪の量は、北陸の多いところで70センチ、西日本の日本海側で60センチの見込みです。また、東北や北海道の気温はきのうより高く、札幌は平年並みの0℃の予想です。一方、西日本や東日本は気温が上がらず、寒くなり