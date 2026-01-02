【ニューヨーク共同】プロ野球西武からポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指していた今井達也投手（27）がアストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意したと1日、スポーツ専門局ESPNが報じた。契約は最大6300万ドルになるという。交渉期限は1月2日午後5時（日本時間3日午前7時）までだった。今井は栃木・作新学院高から2017年にドラフト1位で西武に入団した。23年から3年連続で2桁勝利をマーク