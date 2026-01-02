「高い授業料を払いました。０−６ですから」東福岡（福岡県）に０−６と敗れた後の囲み会見で、秋田商（秋田県）の小林究監督が発した言葉がとても印象に残っている。2025年12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権２回戦で、秋田商は東福岡に終始押し込まれて持ち味をほとんど発揮できなかった。小林監督がまず悔やんだのは前半９分の被弾だった。「東福岡さんの先制点（齊藤琉稀空の左足ボレー）が非常に素晴ら