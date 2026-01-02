新春恒例、元祖格付けバラエティ『芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル』に、天童よしみ、木村多江、田村淳、高橋光臣、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、バッテリィズ、FRUITS ZIPPERらが初参戦。8つの楽器の合計額が番組史上最高額の100億円超えとなった「弦楽八重奏」チェックでは、なんと６チームが間違えるなど、今年も大波乱の展開となった。 ©ABCテレビ 【TVer】今年デビュー１５周年のKis-My-Ft2は今回