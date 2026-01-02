SixTONESの田中樹（30）が1日に放送された「笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦」（後9・15）に出演。人気芸人の衝撃ネタに対して司会・浜田雅功（62）へ、まさかの“リクエスト”をする場面があった。物議を醸した場面は企画「とにかくお正月を絶対盛り上げる芸人」だった。「年間合計850ステージ超え!最強営業ネタ6連発」とし一夜限りのネタリレーが披露され、2番目に登場したサンシャイン池崎が衝撃のネタだった。