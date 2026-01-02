元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が、バリエーション豊かなドレス姿を披露した。柏木は２日までに、インスタグラムに「５年ぶりのディナーショー」と書き出し、複数種類のカラーのドレス姿をアップ。「今年最後にファンの皆さんと素敵な場所でお会いすることができて嬉しかったです１曲１曲感謝の気持ちを込めて歌いました」と振り返った。また、「来年（２６年）もみなさんと会える機会や歌を聴いていただける機会をたくさ