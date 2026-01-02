西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）がアストロズと契約合意に達したと1日（日本時間2日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のアストロズ担当チャンドラー・ローム記者など複数の米メディアが報じた。にわかに注目されるのが、今井が「倒したい」と話していたワールドシリーズ（WS）2連覇中のドジャースとの対戦だ。アストロズは17年にドジャースとのワールドシリーズを制し