『菜食主義者』（クオン）は、2024年にノーベル文学賞を受賞した韓国の女性作家ハン・ガンさんの代表作です。あらすじや読みどころ、本人のコメントなどを紹介します。「菜食主義者」あらすじ『菜食主義者』は、韓国の女性作家ハン・ガンさんが2004〜2005年に韓国の雑誌に連載した連作小説です。2007年に韓国で単行本として刊行され、日本では2011年に翻訳出版されました。ある日突然、肉を食べなくなった専業主婦のヨンへが