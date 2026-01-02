宝塚歌劇団花組トップスターの永久輝せあ（とわき・せあ）とトップ娘役の星空美咲（ほしぞら・みさき）が１日、兵庫・宝塚大劇場ロビーで鏡開きのセレモニーに出席した。永久輝は「明けましておめでとうございます。昨年は、宝塚らしい作品から一味違う舞台まで様々な公演を経て、あらためて自分が宝塚にいることを実感できました」と笑顔であいさつ。２月１４日に初日を迎える花組公演「蒼月抄-平家終焉の契り-／ＥＬＤＥ