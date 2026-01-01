突破を図る桐蔭学園高の喜選手＝花園ラグビー場（立石祐志写す）１日に大阪府東大阪市で行われたラグビーの全国高校大会で、３連覇を目指す桐蔭学園高（神奈川第１）が準々決勝に進んだ。先発出場したプロップ喜（よし）瑛（あき）人（と）選手（３年）は大阪出身。中学時代のチームメートが在籍する尾道（広島）に快勝し、地元で勇姿を見せる喜選手に、母あづささん（５３）はスタンドから声援を送った。喜選手が競技を始め