プレミアリーグ 25/26の第19節 リバプールとリーズの試合が、1月2日02:30にアンフィールドにて行われた。 リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）、ドミニク・ソボスライ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはルーカス・ヌメチャ（FW）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ガブリエル・グズムンドソン