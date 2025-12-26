ブンデスリーガのウインターブレイク中（2025年12月22日から26年１月９日）一時帰国した日本代表MFの佐野海舟（マインツ）にインタビューした。マインツでは朝と晩、カイル（愛犬のトイプードル）と街を散歩する以外はすべてサッカーに集中するという。しかし実際は散歩中もサッカーが頭から離れない。昨年移籍し全試合に出場、充実したプレーでチーム６位に貢献した。そして25年は日本代表でも存在感を示した。マインツ在籍