25年夏に川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した高井幸大は、プレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、まだ公式戦デビューを果たせていない。その日本代表DFが今冬に放出される可能性があるようだ。地元メディア『フットボール・ロンドン』が、クラブがレンタル移籍を検討していると報じた。この報道を受けて、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「日本がトッテナムに騙された。ヤン・ミンヒョクの