札幌市のランドマークの一つ、さっぽろテレビ塔（中央区）が２日から「市民価格」を導入する。１０００円の展望台入場料金を２００円値上げして１２００円とする一方、札幌市民は２００円値下げして８００円になる。運営会社は「市民の皆さまに一層親しんでもらいたい」としている。運営会社によると、特定の日に市民向けの割引を実施したことはあるが、常設の「市民価格」の導入は初めて。これまで大人１０００円、小中学生５