商品を持つ白水社の中沢佑次さん。「外国語に触れてもらうきっかけをつくりたかった」と話す＝東京都千代田区白水社（東京）が開発した「まいにちふれるフランス語手帳」の売れ行きが好調だ。発売は2022年で、1870円。曜日や月をフランス語で表記し、日本とフランスの祝日やイベントも掲載。巻末に付けた単語帳を参考にして「病院」や「幼稚園」といった予定を書き込める。毎日開く手帳に使うことで外国語を身近な存在とし、学習