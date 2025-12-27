ミラノ・コルティナ冬季五輪は２月６日に開幕する。４年に１度のビッグイベントに向け、ノルディックスキー・ジャンプ女子の１８年平昌五輪銅メダリスト、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝がスポーツ報知の単独インタビューに応じた。あでやかな振り袖姿で五輪への思いを語った。選出されれば４度目、２０代最後となる氷と雪の祭典へ臨む。（取材、構成＝松末守司）目にもまぶしい振り袖に身を包み、新年の誓いを立てた。高梨は、