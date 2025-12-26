桃太郎の話でも、主役が桃太郎じゃない!?圧縮されすぎなタイパ昔話4コマ【4コマ漫画】「忙しい人のための桃太郎」を読む「むかしむかし、あるところに…」というお決まりの語り出しで始まる日本の昔話。子どもの頃に親しんだ物語も、改めて全編を通すと意外に長く感じるものだ。映画や動画を倍速で視聴する「タイムパフォーマンス(タイパ)」重視の現代において、もし童話もアップデートされたとしたらどうなるだろうか。そんな思考