プレミアリーグの強豪チェルシーは１月１日、エンツォ・マレスカ監督の解任を発表した。就任２年目のイタリア人指揮官は、昨シーズンにカンファレンスリーグとクラブ・ワールドカップの２冠達成に導いた。今季は首位アーセナルに15ポイント差をつけられているものの、プレミアリーグでは５位。チャンピオンズリーグでは13位だった。迷走していたチェルシーを短期間で再建しただけに、まさかの更迭にインターネット上では次の