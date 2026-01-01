気象台は、午前4時33分に、なだれ注意報を長浜市、高島市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】滋賀県・長浜市、高島市に発表（雪崩注意報） 2日04:33時点滋賀県では、風雪や竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。北部では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■長浜市□なだれ注意報【発表】3日にかけて注意■高島市□なだれ注意報【発表】3日