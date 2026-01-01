【プレミアリーグ第19節】(アンフィールド)リバプール 0-0(前半0-0)リーズ<警告>[ー]イーサン・アンパドゥ(61分)、ジャカ・ビヨル(62分)└元日開催リバプールvsリーズはスコアレスドロー…前回劇的弾の田中碧は90+2分から出場