[1.1 プレミアリーグ第19節 リバプール 0-0 リーズ]プレミアリーグは1月1日、新年の幕開けを告げる第19節を行い、MF遠藤航所属のリバプールとMF田中碧所属のリーズが対戦した。1か月弱前に3-3の激闘を繰り広げたばかりの両者によるリターンマッチ。ところが今度は互いにゴールはなく、0-0の引き分けに終わった。遠藤は負傷のためメンバーを外れ、前回対戦で劇的同点弾の田中は後半アディショナルタイム2分からの出場にとどまった