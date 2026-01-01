バンダイが、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、「CSMアクセルドライバー＆トライアルメモリver.2」の予約受付を2025年12月26日（金）16時より開始しました。『仮面ライダーW』に登場する変身ベルト「アクセルドライバー」が、造形や機能を大幅にアップデートして登場。さらに、CSMシリーズとして初めて商品化される「トライアルメモリ」や「ガイアメモリ強化アダプター」もセットになり、プレイバ