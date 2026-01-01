東武百貨店 池袋本店は、「いちごFESTIVAL」を2026年1月8日(木)より開催！旬のいちごを使用したスイーツやパン、惣菜などが楽しめます。1月15日の「いちごの日」に合わせ、東武限定のいちごグルメ13種が登場するほか、ユニークなイベントも開催される注目のフェアです。 東武百貨店 池袋本店「いちごFESTIVAL」 開催期間：2026年1月8日(木)〜28日(水)開催場所：東武百貨店 池袋本店 各階（食品フロア、8階屋上スカ