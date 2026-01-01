秋田県誘客推進課が、2025年12月13日（土）から「アキふたスタンプラリー」を開催中です。秋田県内のデザインマンホール（通称「アキふた」）を巡り、スマートフォンでスタンプを集めることで特産品セットなどの抽選に参加できるイベントです。 秋田県「アキふたスタンプラリー」 開催期間：2025年12月13日(土)〜2026年2月28日(土)開催場所：秋田県内13箇所のデザインマンホール設置場所参加方法：スマートフォン