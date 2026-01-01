株式会社アトレが運営するアトレ川崎にて、2026年1月2日(金)から1月31日(土)までの期間、プロモーションイベント「川崎を推す冬！I♡川崎」が開催されます。2025年夏に好評を博した「I♡川崎」の第2弾として、川崎愛をさらに深める企画が満載です。 アトレ川崎「川崎を推す冬！I♡川崎」 開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)開催場所：アトレ川崎 各所 アトレ川崎にて、川崎の魅力を再発