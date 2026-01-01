きょうは、日本海側では雪が続く見込みです。夕方にかけて、寒気が強まり、雪の範囲が広がります。関東地方や近畿地方南部などの太平洋側は、平野部でも雪が降るおそれがあります。また、四国や九州でも、雪が降るでしょう。帰省されている方も、車の運転や交通機関の乱れにお気を付けください。きょうの朝の最低気温は、０℃を下回る地域が多く、冷え込みが強まります。日中の最高気温は、西〜東日本でも１０℃に届かず、きのうよ