気象台は、午前4時10分に、なだれ注意報を豊岡市、養父市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・豊岡市、養父市、宍粟市、香美町、新温泉町に発表（雪崩注意報） 2日04:10時点南部では強風と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに、北部では風雪に、兵庫県では大雪や高波、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発