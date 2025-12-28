【モデルプレス＝2026/01/02】Hey! Say! JUMPが、全国4都市を回るコンサートツアー「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」を開催。ここでは、1月1日17時より行われた東京ドーム公演でのMCの一部を紹介する。【写真】STARTO人気グループライブ、約1000冊の本が収納された豪華セット◆有岡大貴、少年隊・植草克秀の役割を継承？MCでは、新年1発目のライブであることから「新年あけましておめでとうございます！」とファンに挨