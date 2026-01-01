気象台は、午前4時4分に、なだれ注意報を倉吉市、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、江府町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・倉吉市、三朝町、琴浦町、大山町、伯耆町、江府町に発表（雪崩注意報） 2日04:04時点鳥取県では、風雪や大雪、高波、竜巻などの激しい突風、落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□なだれ注意報3日にかけて注