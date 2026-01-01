バイク用品ブランドMAXWINを運営する昌騰有限会社が、2025年12月26日（金）より「新春初売りキャンペーン」を開催しています。4K高画質録画や手ブレ補正機能を搭載したバイク用ドライブレコーダー『BDVR-B002』が、期間中は特別割引価格で販売されます。 MAXWIN「BDVR-B002」新春初売りキャンペーン キャンペーン期間：2025年12月26日(金)〜2026年1月31日メーカー希望小売価格：55,000円割引価格：16,800円販売シ