西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）がアストロズと契約合意に達したと1日（日本時間2日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のアスレチック担当チャンラー・ローム記者など複数の米メディアが報じた。今井には平均年俸が抑えられた、より長期契約も提示されていたが、オプトアウト（契約解除）付きの高年俸、短期契約を選んだ。交渉期限が米東部時間の2日午後5時（同3日午前7